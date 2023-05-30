嘉縣阿里山鄉玉山登山口附近，昨天下午發生落石砸中登山客意外，黃姓登山客遭落石重擊頭部，傷口深，當場倒地不起，送醫急救仍不治；檢警今天相驗釐清意外原因。

嘉義縣消防局於昨天下午3時19分接到南投縣消防局轉報，指阿里山鄉玉山登山步道約0.5公里處有登山客遭落石擊中頭部，阿里山消防分隊人員前往救援，於昨天下午4時11分抵達現場時，發現60歲登山客黃姓男子呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

消防人員立即急救，並以人力接駁，將黃男搬運至玉山登山口，隨即由救護車送至阿里山鄉香林衛生室急救，但仍宣告不治。

嘉義縣消防局表示，黃男昨天與友人攀登玉山，為當天往返，當時為下山路段，黃男路過現場時，落石剛好砸中黃男頭部，傷口深，這是阿里山地區近1個多月內發生的第4起登山客死亡，呼籲民眾近來登山除了注意身體、天候狀況外，還須留意沿途突發狀況。（編輯：陳仁華）1120530