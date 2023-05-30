今（30）日由《遠見雜誌》公布的2023年的5星縣市長評選，國民黨籍台中市長盧秀燕在六都當中奪冠，滿意度達72.6%、施政分數74.1，同時還拿下今年的最佳進步獎。對此，盧秀燕稍早也發布回應，除了對市民、及台中公務體系表示感謝，也強調自己不會為此滿足，要讓台中變得更好。

盧秀燕在此次縣市長評選中表現相當亮眼，滿意度、施政分數皆是六都榜首，不但正面評價創下歷年最高，負面評價也降低8.8個百分點，達到13.9%的歷年新低，

同時民眾滿意度提高10.7%，來到72.6%。《遠見雜誌》指出，盧秀燕持續推動永續環境、改善空汙，再加上台中重大建設陸續興建，讓她從去年的3.5星，一口氣躍居五星地方首長。

對於這項優異成績，盧秀燕回應，這是台中縣市合併13年以來，台中市第一次拿到五星的榮譽，這也是我們在遠見雜誌每年的民調當中，第一次拿到六都第一名。

盧秀燕還謙虛的表示，能夠有這樣的雙料冠軍、有這樣的好成績，第一、特別感謝市民朋友支持；第二、要非常感謝所有市府行政團隊，包含龐大的公務體系、警消人員、教師人員，謝謝他們在每一個角落盡心盡力、努力及奉獻；第三、我們不會以此為滿足，會繼續努力打拚，因為不進則退，我們會讓台中更好，謝謝大家。