大陸微信號「福建高院」30日消息，北京大學資優生吳謝宇弒母藏屍扮男模逃亡案，福建省高級人民法院30日依吳謝宇故意殺人、詐騙、買賣身分證件上訴一案，二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判死刑，剝奪政治權利終身，並科罰金十萬三千元（人民幣，下同）。

福建省福州市中級人民法院一審認定：吳謝宇悲觀厭世，曾產生自殺之念，其父病故後，認為母親謝某生活已失去意義，於2015年上半年產生殺害謝某念頭，並網購作案工具。同年7月10日17時許，吳謝宇趁謝某回家換鞋之際，持啞鈴槓連續猛擊謝某頭面部數下致其死亡，清理清洗現場、並將母親遺體以保鮮膜纏繞藏屍後潛逃。

後吳謝宇編造謝某陪同其出國交流學習的事實，以需要生活費、學費、財力證明等理由騙取親友人民幣144萬元用於個人揮霍。為逃避偵查，吳謝宇還購買了十餘張身分證件，用於隱匿身分，逃亡福州、河南、上海、重慶等至少四個地方停留，並在重慶夜店從事男模工作。

福州市中級人民法院對吳謝宇以故意殺人罪、詐騙罪、買賣身分證件罪數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣十萬三千元。

宣判後，吳謝宇提出上訴。福建省高級人民法院2023年5月19日公開開庭審理查明的事實與一審一致。

福建省高級人民法院認為，吳謝宇的行為已構成故意殺人罪、詐騙罪、買賣身分證件罪。吳謝宇因自己的錯誤認知產生殺母惡念，作案前精心預謀，準備作案工具，謀畫殺人手段以及對作案現場的佈置和清理，作案手段極其殘忍，作案後偽造謝某筆跡製造謝某存活的假像騙取親友錢款，網購他人身分證件並毀壞隨身手機卡以逃避偵查，將騙得的錢款用於揮霍，毫無認罪、悔罪之意。

吳謝宇的行為嚴重挑戰法律，違背倫理道德，踐踏人類社會正常情感，社會影響極其惡劣，罪行極其嚴重。

綜合全案證據，吳謝宇作案時具有完全的辨認能力和控制能力。一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程式合法。裁定駁回上訴，維持原判。對吳謝宇的死刑裁定依法報請大陸最高人民法院核准。

二審審理過程中，法庭依法保障了吳謝宇及其辯護律師各項訴訟權利。部分人大代表、政協委員、媒體記者以及群眾代表旁聽宣判。

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