日前有消息傳出，國軍有意購買美製F/A-18戰機，以接替升級無望的幻象2000-5戰機。對此，前空軍作戰司令、退將李貴發指出，採購F/A-18戰機，無法改善國軍的兩致命傷，目前只有F-35戰機較符合台灣發展不對稱戰力的需求，台灣須想辦法向美國爭取購買。

《中評社》今（30）日報導，李貴發受訪指出，空軍當前有兩大問題須改善，分別是飛行員缺乏與基地起降跑道不安全，若前者不解決，購買再多飛機也沒用；後者不解決，只要跑道被敵軍炸毀，戰機就無法起降、無用武之地。

針對國軍傳出要買F/A-18一事，李貴發指出，F/A-18的等級其實與F-16相仿，兩者的載彈量、航程相近，對美國來說，F/A-18是海軍裝備，多用於航母艦載機；F-16則是空軍裝備，較為輕巧，速度較快，而台灣才剛添購了66架F-16戰機，因此其實沒必要再採購F/A-18戰機。

李貴發說明，F/A-18與F-16性能相近，較難強化空中作戰能力，再加上F/A-18是雙發動機，與單發動機的F-16相比，維修能量要提升一倍，對國防經費划不來。因此，如果台灣真的要添購戰機，應該設法採購可垂直起降的F-35B戰機，其較符合台灣發展不對稱戰力的需求，這對台灣的空中作戰能力較有幫助。