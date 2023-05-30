主持人Lulu（黃路梓茵），自《大學生了沒》出道，之後接下多個綜藝節目的主持棒，更多次入圍金鐘獎，終於在去年成功獲獎，不過她先前卻意外捲入雙面人風波，讓她罕見嚴肅發文澄清，而許多演藝圈好友也跳出來聲援她，可見她的人緣相當好；然而，近日她發文透露自己因剛入行時太過拚命，導致被圈內傳「在外欠錢」。

Lulu今年以學姊身分受邀到台藝大畢業典禮致詞，而她事後也將當天的講稿分享到IG上，文中她以自身經驗談及，2012年參加選秀節目『超級模王大道』時，其實心裡非常抗拒，加上一周要錄二到三集，而當她知道主題的時候只剩三天準備「那時候的我每天照著鏡子觀想著我到底還像誰？室友都開始擔心我是不是瘋了」。

接著，Lulu表示，自己後來以第十三名的成績離開節目，她坦言，雖然內心抗拒這個比賽，但永遠記得被淘汰的那個晚上，她從攝影棚坐上計程車，一路從內湖哭回板橋，下車時司機大哥還安慰她說：「沒關係啦，下個男朋友會更好！」殊不知她不是被劈腿，是因表現不好而難過。

不過，有了這次經驗後Lulu轉個念頭，又開始投入各式各樣的演出「我什麼都接，我做過MV的群演、也接過一集500元的棚內主持、拍過各種奇奇怪怪的外景，因為接了一堆工作，演藝圈還謠傳LULU在外面欠錢（笑），但我不是欠錢，我只是好喜歡這個工作」。