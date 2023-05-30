由於乾旱導致李子欠收，高市府農業局邀集農業試驗所、農糧署與區公所人員到場勘查。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

由於高雄地區今年2至3月降雨量少，影響李子結果率，經高市府農業局邀集農業試驗所、農糧署與區公所確認李子因乾旱致災，成功爭取「李」農產業天然災害現金救助及低利貸款，並經農委會公告高市自今（30）日起至6月8日止受理農民申報。

李子在高雄地區的種植面積有152公頃，主要集中在桃源區約104公頃及那瑪夏區約32公頃。今年2至3月間降雨量少，讓山區李子掛果率不佳，受災達2成，經區公所通報災情，高市府農業局邀集農業試驗所等單位確認災情嚴重，向中央爭取救助。

農委會於29日公告高市「李」啟動農產業天然災害現金救助，每公頃6萬2000元及低利貸款，並自5月30日起至6月8日止於土地所在區公所受理農民申報，假日不休息。

高雄市農業局局長張清榮提醒農友，請高市種植李子且受災損失達2成以上之農友，務必於6月8日前持身分證、印章、農會存款簿，及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在的區公所申辦現金救助，農業局也會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。