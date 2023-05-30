為配合新光金的「ESG淨零減碳」計畫，元富證券不只長期推動綠色採購與職場環保，自去年10月起，更在大裕分公司啟動太陽光電發電系統的設置工程，於大樓屋頂安裝185片太陽能板，4/26啟動至今，整體運作順暢無虞。

元富證券表示，台中的等效日照時數約為3.5小時，擁有良好日照條件，極利於太陽能發電。若用這次安裝的設備預估發電量，每年約可產出10萬8千度電，年減碳量可達55公噸。此外，與台電簽訂的售電合約若持續20 年，換算20年間所累積的減碳量，相當於可省下2.82座大安森林公園的吸碳量，計畫成果可觀。

為了發揮企業社會責任，多年來元富證券也不斷以實際行動減緩氣候變遷的衝擊，例如逐年更新老舊冷氣為第一級節能環保標章空調主機、營業場所重新裝潢時採用環保綠建材、電腦主機及螢幕等設備採購時，選用符合環保標章產品等。元富證券將持續運用現有資源挹注公司營收，同時朝向綠色轉型邁進。