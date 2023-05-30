配合台南市區鐵路地下化工程，原定去年底進行的開元陸橋拆除工程，經交通部鐵道局依市府要求完成替代道路車道擴充後，預定自7月5日起封閉施工拆除，屆時開元路銜接北門路的交通將中斷大約2年，除已規畫改道動線並設置導引牌面疏導車流外，封閉初期市府交通局智慧交通中心也將密切監控周邊車流，機動因應調整號誌時制。

交通局長王銘德表示，前鋒路的開元路至東豐路段，將於6月20日前擴充為雙向混合4車道，東豐路平交道也將於7月3日前擴充為雙向6車道，經考量暑假期間台南二中校園使用情形後，預訂自7月5日起封閉開元陸橋，並分3階段施工拆除。

其中，第一階段7月5日至8月9日，將先針對橋梁跨軌段進行夜間施工拆除，橋下平面道路並未封閉仍可維持通行；第二階段8月14日至9月2日，將封閉開元陸橋西側北門路段進行橋梁拆除，完成後原橋下北門路段將拓寬至雙向5車道並開放通行；第三階段9月3日至10月4日，將拆除開元陸橋東側路段橋梁，完成後原橋下空間將增闢停車格位供民眾停放。

交通局呼籲，開元陸橋自7月5日開始拆除後，將直到台鐵切換至地下營運騰出地面空間後，才能再恢復車輛通行，交通中斷時間長達約2年，建議從永康區往返中西區方向的車流，行駛開元路後提前改道林森路、長榮路、勝利路，轉接東豐路或小東路、北門路往市區方向行駛；行人則改行東豐路平交道或開元人行天橋。

因應施工大台南公車綠幹線、綠12、0左、0右公車等路線，將改道行駛勝利路及小東路，各路線均取消停靠「台南二中」；0路另取消停靠「開元國小」站，提醒民眾改至前後站位「臺南公園（北門路）」或「中樓」站搭乘。另也會在開元陸橋前後及周邊重要交通結點，派出義交人員協助交通疏導，有效提高交通順暢減少壅塞。