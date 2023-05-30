根據大陸財聯社綜合海內外多家媒體報導，引述三位知情人士表示，特斯拉創辦人馬斯克預計本周訪問大陸。實際上早在3月底就有消息稱，馬斯克計畫最早於4月出訪大陸。一旦屬實，這將是他時隔三年首次來華。其中兩位消息人士透露，與2020年一樣，馬斯克還將巡視位於上海臨港新片區的超級工廠，同時預料將與大陸高級官員會晤。

作為特斯拉全球最大的工廠，2022年上海超級工廠生產了約72.6萬輛Model 3和Model Y，佔據了特斯拉超過一半的全球銷量。根據大陸乘聯會今年4月的資料，特斯拉上海超級工廠交付7萬5842輛汽車，超越賓士、BMW、奧迪。

同時大陸也成為了特斯拉僅次於美國的第二大市場。數據顯示特斯拉2022年全球銷量131.43萬輛，其中在大陸市場銷量約為43.9萬輛，占全球市場的33％。其中Model Y以4萬9059輛的市場表現，位居大陸國內整車市場交付量首位。