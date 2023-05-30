美股29日因適逢陣亡將士紀念日休市一天，不過，美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫已敲定了一項預算協議，將31.4兆美元債務上限暫停至2025年1月1日，並表示協議已準備好提交國會表決，最快31日進行表決，惟市場認為，折衷方案仍可能在國會遇到挑戰，後續不確定因素依舊存在。

而在國內外總經趨勢部分，有鑑於美股湧現的AI熱潮、債限的顧慮消除，加上個人消費PCE超預期，使美國聯準會（Fed）6月持續調升利率機率上升，根據芝商所的FedWatch工具數據顯示，6月再升1碼的機率已高達62.4％，6月2日將公布的5月非農就業人口數據將是市場關注焦點。

元大投顧表示，就技術面分析，台股大盤月線圖中，月KD指標開口持續向上擴張、周K棒除站穩13周移動平均線外，13周移動平均線亦同步上揚，指數延續多方格局，研判近期指數只要未完全封閉本周一的多方缺口（16,537點～16,597點），將可望維持高檔震盪走勢。

此外，隨美股輝達引爆的AI浪潮，市場熱錢湧入半導體、IC設計、矽智財（IP）、伺服器ODM、散熱、PCB等類股，惟AI概念指標股短線股價漲幅已大，加上指數於高檔進行震盪整理，同步修正過大的乖離率，投資人可轉向留意今年以來熱門的題材族群，盤面資金有望重新轉成類股輪動格局。

投資策略方面，群益投顧則指出，債務上限協議取得進展，AI題材的推波助瀾，再加上新台幣升值，讓行情欲小不易，拉回可積極偏多操作，而目前資金持續朝電子權值股靠攏，月底前可關注高價股比價及「大者恆大」之趨勢。