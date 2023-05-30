嶺南文化講解員大賽頒獎典禮現場。（圖／旺北金津提供）

嶺南文化講解員大賽頒獎典禮現場。（圖／旺北金津提供）

總決賽上，在校台生組和非在校台青組共20名參賽選手通過線下激烈角逐，分組別各產生金牌講解員1名、銀牌講解員2名、銅牌講解員3名、最佳表達獎2名、最佳風貌獎2名。

市台辦負責人指出，此次大賽以「嶺南文化我來講」為題，發揮廣州作為嶺南文化中心地的優勢，讓台灣青年有沉浸式感悟嶺南文化之體驗，期望台灣青年也能傳承中華優秀傳統文化，也藉由此機會促進兩岸青年發展交流。

「嶺南文化我來講」大賽以兩岸中華文化交流所共通的歷史、人文精神、社會規範等文化價值，再通以廣泛的線上及線下培訓及文化賽式等活動形式推廣，吸引眾多台灣青年前來探尋嶺南文化之美、感悟歷史文化印記、講述嶺南文化之精彩，弘揚中華優秀傳統文化並傳承廣州故事。

大賽自2023年2月份正式啟動以來，吸引近4000名在廣州的台灣青少年參加線上培訓，官方專題發布頁面及海報瀏覽量超過72萬人次。已有近500名台灣青少年走進各地對台交流基地，學習、感悟嶺南文化，並接受專業的授課輔導，拍攝參賽短影音。初賽共計有185名台灣青少年參加選拔，參賽選手最小年齡僅7歲。今年4月份，經大賽評審委員會專家綜合評審，在校台生組和非在校台青組得分前20名選手脫穎而出，其中，由各組得分前10名優秀選手晉級總決賽。期望通過舉辦文化賽事，能更進一步地挖掘優秀台灣青年講解員，由此加大人才培育力度，才能推動更多青年單人廣州對台交流基地的講解員，發揮兩岸中華民族之情感優勢，幫助更多在廣州之台灣青年了解嶺南文化之美。