現場經清點還有17桶的瓦斯桶，有未開封的空瓶散落在馬路上，還有一支燻黑黑的遺留在車上。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

昨深夜一名瓦斯行35歲林姓員工，駕駛滿載瓦斯桶的貨車行經彰化縣二林鎮太平路二段與修心路口時，因不明原因自撞安全島，因撞擊力道過猛，林男被卡在駕駛動彈不得，警消獲報抵達後前往搶救，儘管10分鐘左右就將火勢撲滅，但卡在車上的林男已經不幸被活活燒死。

火勢很快在10分種左右撲滅，但整輛車被燒到只剩骨架，而車上來不及逃生的林姓駕駛，手仍緊握車門把手，求生意志強烈。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

警消29日21時32分接獲民眾報案，消防隊出動4輛消防車及救護車，抵達現場時整輛車已經燒成火球，火勢很快在10分種左右撲滅，但整輛車被燒到只剩骨架，而車上來不及逃生的林姓駕駛，手仍緊握車門把手，求生意志強烈，但最終不幸沒有逃出，被活活燒死在車內。

由於自小貨車載運瓦斯桶，警方初步研判應該是撞擊到瓦斯桶導致爆炸。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

芳苑分局警備隊長詹惠然表示，自用小貨車沿二林鎮太平路二段西往東方向直行，行駛於內側道自撞中央分隔島，車輛撞毀於內側車道，林姓駕駛受困於車輛，經二林消防分隊救出時，駕駛全身燒傷已明顯無生命跡象，故未送醫救治，亦無法對駕駛進行酒精檢測。

詹惠然說，由於自小貨車載運瓦斯桶，初步研判應該是撞擊到瓦斯桶導致爆炸，現場經清點還有17桶的瓦斯桶，有未開封的空瓶散落在馬路上，還有一支燻黑黑的遺留在車上，所幸這起事故未釀成更大的災難，至於肇事原因有待釐清。