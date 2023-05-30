AI熱潮在全球爆發，讓輝達執行長黃仁勳此次台灣行程備受矚目，外界也發現黃仁勳不管在任何場合都穿著黑色皮衣，彷彿是出場的標準配備。事實上，外媒曾分析指出，大企業的CEO們每天都要做很多決策，沒有心思研究穿搭，省時加上俐落的穿搭風格能塑造專業形象，因此多位名人都習慣在公開場合亮相時穿著相同的衣服。

事實上，黃仁勳早年公開亮相時較常穿黑色短袖POLO衫，但近年則都穿著黑色皮衣，即使日前低調逛夜市被粉絲捕獲，黃仁勳雖然沒有穿皮衣，但還是穿著黑色外套，就被網友們笑虧，「天氣這麼熱還穿得住，老黃有偶包」、「外套是不是有裝輝達的散熱器，天氣很熱欸。」

黃仁勳早年多半穿黑色POLO衫。（圖／報系資料照）

外媒《TheStreet》曾分析，因為CEO們每天都需要做很多決策，沒有心思煩惱要穿什麼衣服，因此衣著會盡量維持簡單、俐落的風格，同時塑造專業形象，除了黃仁勳之外，最有名的就是蘋果創辦人賈伯斯的深色上衣配牛仔褲，臉書Facebook創辦人祖克伯也常以灰色素T恤亮相。

黃仁勳領導的輝達受益於人工智慧熱潮，第一季繳出亮眼營運成績單，刺激股價大漲近3成，今年以來已經成長超過160%。輝達有望成為第七家市值達到（包括曾經達到）1兆美元以上的企業，黃仁勳的身價也水漲船高，來到空前的340億美元，突破新台幣1兆元。