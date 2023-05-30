一名張姓攝影師去年7月間邀約16歲少女小雨（化名）到北市某立體停車場外拍，期間張男以「學習拍攝」為由，要求小雨配合他的需求，穿著網狀內褲並掀開內衣褲，裸露私密部位讓他拍攝，小雨父親得知後氣炸怒告；法官依犯拍攝少年性影像罪，判處張男有期徒刑1年5月。

據判決書指出，家住新竹的張男在網路社交平台結識16歲少女小雨（化名），去年7月19日晚上7時至9時許，雙方約在北市某立體停車場內拍攝，期間張男以相機拍攝小雨裸露胸部、臀部及生殖器等猥褻照片，事後遭小雨及其父親報警提告。

檢警調查時，小雨指稱，在拍攝過程中內心有感到不舒服或不願意，但自己並未明確向張男表達反對或抗拒之意思，張男亦未以強暴、脅迫或違反意願之方式強迫她拍攝。

法官審酌張男明知小雨為未滿16歲之少年，對於性與身體之自主能力及判斷能力均尚未成熟，思慮亦未周詳，竟為滿足個人情慾，藉詞「學習拍攝」為由要求小雨配合其所需求情境、動作，對未滿16歲少女拍攝性影像，影響其身心健康與人格健全發展，惡性非輕，應予非難。

法官考量張男犯後坦認犯行，雖有調解意願，但因小雨代理人認張男無法履行所承諾金額，致未達成調解等犯後態度，法官依犯拍攝少年性影像罪，判處張男有期徒刑1年5月。

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