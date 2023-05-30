影帝梁朝偉演過無數經典電影，神級演技加上一雙有戲的眼神，讓他獲獎無數，日前獲得第80屆威尼斯影展終身成就獎，成為首次獲得此殊榮的華人演員，梁朝偉演藝成績亮眼，私底下的他其實低調、不多話，近日網上還瘋傳一張梁朝偉與妻子劉嘉玲和壽司店師傅的合照，梁朝偉面露靦腆微笑，不過他腳趾卻不自覺摳地。

網上近日瘋傳一張梁朝偉與妻子劉嘉玲和壽司店師傅的合照，劉嘉玲親切地勾著師傅手臂，梁朝偉雖然面露靦腆微笑，不過他的腳趾卻很搶鏡，只見穿著卡其色襪子的梁朝偉，竟以腳趾摳地，看起來相當尷尬，夫妻一冷一熱形成強烈對比，網友看了直呼：「快被社恐影帝笑死 哈哈」、「可愛死了」、「社恐快哭了」。

其實，梁朝偉日前在紀錄片節目《人‮半生‬山腰》中自曝有社交恐懼症，坦言自己不擅於言語表達，到人多的地方或是和他人初次見面的時候，會感到緊張、不知所措，梁朝偉也大方分享自己克服社恐3個方法：微笑、揮手、比愛心，如此能讓他在人多的場合或鎂光燈前應對得宜。