史丹佛大學（Stanford University）醫學院病理學教授諾蘭（Garry Nolan）認為外星人早已和人類同在

為美國政府研究幽浮（UFO）的史丹佛大學（Stanford University）醫學院病理學教授諾蘭（Garry Nolan）本周在紐約市舉行的「五角大廈、外星人和墜毀的幽浮」（The Pentagon, Extraterrestrial Intelligence, and Crashed UFOs.）全球領導階層和網絡論壇中，發表了驚人的言論說，他認為外星人不僅百分之百造訪過地球，甚至還和人類共存了幾千年。

據《大眾機械》（POPULAR MECHANICS）網報導，諾蘭曾和中情局（C.I.A）等情資及國防單位合作，以了解遭遇「不明空中現象」（unidentified aerial phenomena，UAP）的人腦部究竟產生了什麼變化。

這場論壇是在SALT iConnection 2023大會中舉行，而與會的有投資人、企業家和決策者。而擁有40項專利的諾蘭直指，外星人不僅造訪地球，在這兒待了很久，甚至至今還在。

他特別提及「哇！」信號，而這是早在1977年時，美國俄亥俄州立大學（The Ohio State University）靠「順風耳」（Big Ear）電波望遠鏡發現的不可思議強烈訊號。當時它持續了約1分鐘，似乎源自射手座的方向，並被視為外星生命存在的第一個證據。然而，有科學家發表論文說，這訊號其實可能來自彗星。

Extraterrestrial intelligence hasn’t just visited us, he says: “it’s been here a long time, and it’s still here.” https://t.co/cZpUSFeMbX — Popular Mechanics (@PopMech) May 25, 2023

無論如何，諾蘭說，人類仍經常收到外星通訊形式的「哇！」信號。雖然連台上的採訪者也指出，這是個觀眾可能會認為難以置信的驚人說法，但當諾蘭被追問，外星人造訪過地球的機率有多高時，他卻毫不猶豫地回答：100%。

此外，諾蘭說，他認為外星人正用無人機和人工智慧（AI）觀察人類。他並指出，有雷達和紅外線攝影機等感測器偵測到，有物體從水面上50英尺（約15公尺），飆升到14英里（近23公里），但不到1秒內就飛回原處。

他坦言，為國防承包商工作的物理學家向他說明，這能如何辦到，但在現實世界中，這需要龐大的能量，而以目前的狀況來說，這似乎不切實際。然而，諾蘭詳述，人類只要掌握其中一丁點技術，便足以徹底改變社會。

同時諾蘭還指出，政府日益關注UFO，甚至成立了「全領域異常現象解析辦公室」（All-domain Anomaly Resolution Office，AARO），以調查美國政府現今所謂的「不明空中現象」。他說，這組織的目標之一，就是為從事外星物體逆向工程的人設立舉報辦公室，讓他們能和國會對話。