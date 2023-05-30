行政院副院長鄭文燦遭爆曾出席詐團imB主嫌曾國緯公司春酒，還傳出曾國緯曾請鄭提拔一名三線二星的好友，鄭文燦稍早委任律師赴地檢署開告國民黨凌濤等7人。對此，行政院長陳建仁30日大喊痛心，為鄭被抹黑、造謠一事抱不平，也稱支持鄭文燦提出法律行動，遏止抹黑、維護自身清白。

陳建仁上午出席產業自律反詐騙宣導系列活動，會前被問到政府加大打詐力度，鄭文燦卻被藍營指控跟imb主嫌有互動，也有許多綠營民代官員被指與imb主嫌關係匪淺，政院是否有展開行政調查？目前進度如何？

對此，陳建仁表示，關於鄭文燦被抹黑、造謠的這件事情，讓他感到相當痛心，鄭文燦雖一再對外澄清，但有心人士仍然不斷造謠，「我們支持鄭副院長提出法律行動，遏止抹黑、維護自身清白。」

陳建仁說，關於打詐工作，無論是在法制面、組織面或技術面，政府都不斷精進。今天也是最好例子，有業界主動跟政府合作，做好打詐工作，明天將成立行政院打詐專責辦公室，也感謝立法院會通過打詐5法，未來會通過這些方式盡最大努力，遏止囂張的詐騙行為，保障國人身家安全。