中新社30日報導，金磚國家新開發銀行（New Development Bank，簡稱NDB，新開發銀行）29日晚間透露，當日在中國銀行間債券市場成功發行85億元（人民幣，下同）熊貓債。

新開發銀行是金磚國家2012年提出的機構，目的是金融危機後，避免下一輪金融危機受到貨幣不穩定影響而構築的共同金融安全網，借助這個資金池可兌換一部分外匯應急。2015年7月21日新開發銀行開業。 2017年9月4日，中國向金磚國家新開發銀行專案準備基金捐贈400萬美元。2023年3月埃及加入新開發銀行。

「熊貓債券」是指國際多邊金融機構在中國大陸發行的人民幣債券。

據新開發銀行指出，此次發行體現了新開發銀行多元化參與資本市場、動員資源支持可持續發展項目融資的戰略，發行規模超過了此前70億元的單筆最大的熊貓債發行規模。通過此次交易，新開發銀行在中國銀行間債券市場建立了新的熊貓債債券基準。該筆交易吸引了境內和境外投資者的關注和參與，最終以負溢價為債券成功定價。

據悉，本期債券的募集資金將為新開發銀行支持的基礎設施和可持續發展項目提供融資，支持成員國發展和促進實現可持續發展目標。募集資金可以人民幣和／或兌換成其他貨幣匯出投資於境外。