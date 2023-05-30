台北市某國小主任吳姓男子被傳在上一間國小職期間，劈腿多名女教師及家長。教育局表示，校方並未接獲任何相關陳情，但已請學校調查，若查證屬實，可依情節記申誡、小過或大過。

教育局副局長陳素慧表示，在媒體報導之前，校方未接獲任何陳情，目前已請校方向吳男了解情況，也向吳男原服務單位了解報導內容，若查證屬實，校方可依「教師成績考核辦法」針對當事人言行不檢、損害教育人員聲譽等，依情節輕重給予對應的懲處，如記申誡、小過或大過。