台北市政府有農產、漁產、畜產及花卉4大公司，蔣萬安市府上任後已陸續針對各公司人事進行安排，唯獨台北農產運銷公司尚未確定。傳出，北農即將在6月進行的換屆改選，代表農會系統的雲林縣前縣長張榮味已提前布局，與多位民股董事達成共識，再加上北市府的董事席次，農委會恐大勢已去。

據《鏡周刊》今（30）日報導，股權結構複雜的北農，今年6月下旬即將進行換屆改選，雖然董事會尚未展開，但代表農會體系的張家早就提前布局，透過2次會面成功與多位關鍵民股達成協議，等農委會主會陳吉仲獲得「情報」，並向黨政高層進行示警時，早已為時已晚。

北農經營權，首先由23席董事選出7席常務董事，再從常董中選出董事長，總經理則是董事長進行任命，張家人馬代表的農會將派出5名董事，加上關鍵民股董事轉變態度，哪方可獲得北市府擁有的5席董事力挺，即代表將搶下北農經營權。

報導指出，台北市長蔣萬安得知張家成功整合民股後，曾徵詢與高雄市前市長韓國瑜關係友好的北市副市長李四川意見，而李因曾聽聞北農民股董事抱怨現任總經理翁震炘，因此不排斥讓北農換人經營，成為北市府決定與張家合作的一大關鍵。報導甚至稱，北農董座與總座恐都將由藍營人馬掌握，形同重回2017年由韓國瑜掌權的時代，讓綠營高層跳腳。