中華（2204）30日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，去年公司本業表現穩健，主要受到轉投資新安產險在防疫險保單的一次性損失影響，致稅後虧損，但相關虧損已經提列完畢，今年起將恢復過去穩定獲利並追求成長。

嚴陳莉蓮指出，今年中華將積極佈局內外銷市場、強化產品競爭力。特別是綠能方面，第二季已推出高續航力、充電速度更快的中華菱利電動商用車，以及全新換電大動力的電動機車，積極拓展年輕客群。

在企業永續方面，嚴陳莉蓮表示，公司連續九年獲得公司治理評鑑上市公司前百分之五的佳績，並榮獲國家企業環保獎銀質獎。今年響應政府2050淨零碳排政策，本公司已制定「環境永續政策」、攜手供應商體系完成「淨零宣言」，以行動實踐淨零碳排。

中華車第一季稅後純益14.8億，年增 12.8％，每股純益2.71元，亦創10年來單季新高，中華分析，MG新品牌上市為一大成長動能，今年第一季營業收入、營業毛利和營業利益都較去年同期成長，顯示中華車本業經營穩健且獲利能力提升。