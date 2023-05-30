一早來杯香醇熱咖啡開啟美好的一天，不少人喝咖啡提神，還能「促進排便」。營養師李靜慧表示，從相關研究看來，咖啡因可刺激腸胃蠕動，產生通便作用，改善便秘；不過有趣的是，早上喝咖啡的效果特別顯著。至於咖啡攝取量，衛福部建議，每日不大於300毫克，對健康不致造成影響；但孕婦每日不要大於200毫克。

澄清綜合醫院中港院區營養師李靜慧表示，咖啡因是一種有效的平滑肌刺激劑，可能影響腸道功能。在一項針對1705名女性的觀察性研究中顯示，飲用咖啡與便秘的適度減少有關，咖啡因可刺激腸胃蠕動，產生通便作用，可改善便秘，尤其，早上飲用的效果特別顯著，但其他時間喝咖啡效果不大。

「喝咖啡會造成鈣質流失，增加骨質疏鬆風險」、「喝拿鐵能補鈣」等坊間各種口耳相傳說法真實性如何？李靜慧指出，衛福部食藥署2 019年4月於食藥闢謠專區的回覆指稱，過度攝取咖啡因，會增加鈣質的流失。

李靜慧說，世界衛生組織建議，乳品與含咖啡因飲品應避免一同飲用，牛奶中的鈣質會與咖啡所含之草酸結合而排出體外，反而會降低鈣質吸收，不具預防骨質疏鬆效用。

那些族群可能是骨質疏鬆高危險群？李靜慧說，鈣質流失的原因多元，包括長期久坐辦公室、少曬太陽、缺乏運動且平時少喝牛奶者，因而衛福部建議，成人每日鈣建議攝取量為 1000 毫克，因此，均衡飲食相當重要。