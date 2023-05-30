中國科學技術資訊研究所所長趙志耘28日在北京中關村論壇平行論壇「人工智慧大模型發展論壇」上發佈《中國人工智慧大模型地圖研究報告》，顯示大陸大模型的各種技術路線都在併行突破，特別在自然語言理解、機器視覺、多模態等方面，出現多個具備行業影響力的大模型。據不完全統計，目前10億級參數規模以上大模型已發佈了79個。

據中新網引述該《報告》指出，大陸大模型發布的地域和領域相對集中，以北京、廣東、浙江、上海等地的大模型數量最多，這4地也是近三年人工智慧伺服器採購數量最高的地區。另從地域分佈看，有14省份都在展開大模型研發，主要集中在北京、廣東兩地，其中北京有38個大模型，廣東有20個大模型。

從領域分佈看，自然語言處理仍是目前大模型研發最活躍重點，其次是多模態領域，在電腦視覺和智慧語音等領域的大模型還較少。從研發主體分佈看，大學、科研機構、企業都在積極參與研發，但學術界與產業界之間的聯合研發仍不足。

對當前大陸大模型發展情況，該《報告》提出四點建議和展望，包含加強資源和研發力量統籌，促進大模型有序發展；加快基礎研究和技術創新，提升學術和開源影響力；強化大模型發展中的場景牽引作用，打造大模型標杆項目，以及強化國際合作，積極參與全球人工智慧治理。