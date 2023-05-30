輝達執行長黃仁勳近日訪台，帶起一股AI熱潮，華爾街日報撰文指出，因生成式AI爆炸性成功，輝達GPU的供應遠不及需求，文章探討該短缺景象猶如「疫情期間的衛生紙」。

報導指出，目前幾乎所有用於AI的圖形處理器（GPU）都由輝達製造，新型生成式AI所需的先進晶片奇貨可居，正掀起一場軍備競賽，加上ChatGPT暴紅，這類晶片供應已遠遠跟不上需求。協助企業打造AI模型的新創公司Lamini執行長Sharon Zhou透露，目前輝達GPU供應吃緊的狀況就像疫情期間的衛生紙一樣。

就算是全球跟供應商關係最好的科技企業家也不容易拿得足夠的GPU容量，自創X.AI來和Open AI打對台的特斯拉執行長馬斯克直言，「此刻GPU遠比藥物更難取得」。

報導提到，獲取數萬顆先進圖形晶片，對於企業訓練可生成原始文件與分析的大型AI模型來說至關重要。根據瑞銀集團（UBS）分析師估計，ChatGPT較早版本約需要1萬顆圖形晶片，馬斯克推估，升級版需要3到5倍的輝達先進處理器。

輝達近期表示，為滿足節節上升的需求，正擴大GPU供應，黃仁勳說，輝達已加速生產用於生成式AI的旗艦產品H100。但許多AI公司創辦人預期晶片短缺將持續至明年，目前一些公司因擔心之後無法取得輝達晶片，正在封鎖雲端容量。