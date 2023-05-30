熱火在東部冠軍賽取得3勝0負完美領先，卻連敗3場遭到賽爾提克追平，晉級天平似乎倒向綠衫軍，但在G7生死戰熱火沒有丟掉士氣，熱火兩將吉米巴特勒（Jimmy Butler）、蓋勒馬丁（Caleb Martin）聯手砍下54分，以103比84在客場延續老八傳奇，也避免成為首支取得3勝0負絕對領先後，卻輸掉系列賽的隊伍，熱火隊史第7次闖進總冠軍賽，也是史上第2支分區戰績第8的球隊闖進總決賽。

兩隊開賽找不到籃框，呈現低比分狀態，直到史特魯斯（Max Strus）剩下3分鐘時外線命中，雙方第一顆三分球才開張，熱火趁勢拉開微幅領先，首節打完取得22比15領先，綠衫軍此節出現隱憂，塔圖（Jayson Tatum）一次跳投落地後，不慎踩到文森特（Gabe Vincent）的腳造成腳踝翻船，塔圖仍強忍疼痛繼續奮戰。

次節開打，熱火換上季後賽出場機會不多的海史密斯（Haywood Highsmith），馬上抓走現場觀眾目光，先從塔圖手中抄球後上籃得分，鄧肯羅賓生（Duncan Robinson）補上三分重炮，熱火迅速拉開雙位數分差，蓋勒馬丁持續系列賽兇猛表現，上半場拿下全隊最多的14分，綠軍三分外線21次出手僅中4球，塔圖或許受到首節腳踝翻船影響只得7分，熱火次節結束暫時52比41領先。

易籃後，前場有著絕殺演出的懷特（Derrick White）再度跳出拯救球隊，外線命中三分球，隨後再來三分打，甚至還能連續防下熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo），賽爾提克全場高喊MVP，只不過熱火這方蓋勒馬丁仍然無法擋，包含球隊最後5分，再度將領先優勢拉開至10分。

末節蓋勒馬丁跨節連續轟下7分，吉米巴特勒連兩球命中，熱火領先高達17分，綠衫軍氣勢崩塌，最終無緣創下0勝3負後拿下系列賽的歷史紀錄，不過屬於熱火的紀錄仍在延續，有望成為聯盟首支奪下總冠軍的隊伍。