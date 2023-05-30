知名音樂人李坤城上月因大腸癌病逝，享壽66歲，家屬為他舉行海葬一個月後，近日李坤城兒子頻在父親臉書砲轟林靖恩，先是指她刻意在病榻前完成結婚手續別有用心，又指她霸佔老家，引發軒然大波。李坤城兒子今(30日)受訪，澄清會有這些大動作絕非為了爭產，他認為父親已經給他賺錢能力，對於這些遺產並不留戀，反倒希望能替亡父歸還黑膠唱片，若其他資產有剩餘現金，會全數捐出做公益，歡迎網友監督。

李坤城生前與小40歲林靖恩的爺孫戀鬧了10年多，當時李坤城因和朋友的女兒看對眼，讓兩人反目成仇，林靖恩離開家後就與李坤城同住，一度表示會等女方成年後結婚，但無下文，直到上月李坤城過世，外界才得知兩人終於在病房辦了婚禮，成為正式夫妻，未料，近日李坤城兒子卻發文表示兩人結婚疑與財產分配有關。

李坤城兒子痛批林靖恩如今霸佔老家，「整天在老家喝酒打電動，破壞東西摔東西，把從小長大的老家搞得烏煙瘴氣，我若沒有進去把神主牌搶救移出來也是會被林小姐摔爛，鎖也換了不讓家人進去」，連遺產稅和房貸都不處理，讓人傻眼，據《自由時報》報導，李坤城兒子澄清，自己如今突然說重話並不是為了爭產，「這是天大的誤會」。

李坤城兒子強調，想拿回父親遺產是為了幫忙處理後續，並非占為己有，黑膠文物收藏想替他還給原本的收藏家或可以保存的文化單位，如果有賣給收藏家的金錢會捐給社福單位，未來也會公開收據，可供大眾檢查。此外，據《中天新聞網》專訪，林靖恩今也打破沉默，表示絕無霸佔老家，家裡是換了鎖沒錯，但也有給李坤城兒子備份鑰匙，其他則沒多做回應。

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