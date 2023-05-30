國防部30日上午辦理民國112年暑期戰鬥營活動記者會，政戰局文宣心戰處長樓偉傑少將表示，因疫情停辦兩年的暑期戰鬥營，今年恢復，另「全方位戰士體驗營」、「後備軍人步槍射擊訓練營」、「軍武維保體驗營」及「裝甲兵戰鬥營」等4個營隊，則是今年第1次辦理的新營隊。

樓偉傑表示，今（112）年暑期戰鬥營，規劃在7月3日至8月31日辦理，計有陸軍「金門、馬祖、澎湖、前鋒、全方位戰士、軍武維保、裝甲兵、洄瀾射擊、阿帕契、傘兵、後備軍人步槍射擊訓練營」、海軍「海上生活體驗營、兩棲勇士挑戰營」、空軍「航空戰鬥營、航空科技體驗營」、憲兵「鐵衛戰鬥營」、國防大學「新聞研習營、國防科技研習營」、國防醫學院「醫學研習營」及中正預校「科學體驗營」等20個營隊，共召訓2170個名額，其中「全方位戰士體驗營」、「後備軍人步槍射擊訓練營」、「軍武維保體驗營」及「裝甲兵戰鬥營」等4個營隊，是今年第1次辦理的新營隊，歡迎符合報名資格的青年朋友一起來認識國軍。

國防部表示因為疫情影響，暑期戰鬥營停辦2年，很多年輕朋友都很期待今年的復辦，報名是採「先報名先錄取」的方式，區分兩個階段：第一階段是6月3日(星期六)中午12時開始的「申請帳號」，在「全民國防教育戰鬥營報名」網站(https://camp.gpwb.gov.tw)申請個人帳號，並完成登入確認；第二階段「營隊報名」自6月10日(星期六)中午12時開始至額滿為止，登錄個人帳號後依照步驟到選擇營隊，網站頁面會顯示該營隊個人序號，並由系統發送電子郵件。錄取名單將於6月19日(星期一)上午11時公告於「全民國防教育資訊網」。

為關懷及照顧弱勢家庭學子，由各辦班單位主動聯繫轄區內社會局、學校及社福機構，不需要經過報名的程序，人數不列計各營隊的召訓員額，所需報名經費由國防部支應。

記者會中特別邀請營隊代表實施介紹，「後備軍人步槍射擊訓練營」吳上校表示，首次結合暑期戰鬥營辦理北中南東4梯次的營隊，其目的是為使後備軍人保持射擊技能，厚植防衛動員能量；「全方位戰士體驗營」。

陳中士表示，首創營隊野外宿營及實戰化射擊體驗，讓青年學子認識機步勇士的訓練成果；「裝甲兵戰鬥營」林士官長表示，安排裝甲兵系列互動體驗課程，讓同學們身歷其境，瞭解裝甲兵訓練實況；「海上生活體驗營」馬中校表示，安排學員住宿艦艇，除學習國防知識及體驗海上生活外，並見證艦艇官兵訓練的日常，感受捍衛海疆的決心；「航空戰鬥營」李少校表示，除了讓同學瞭解飛行員養成教育外，並結合雷虎小組訓練實況，一睹空軍健兒高超的飛行戰技，相信今年20個營隊都是非常精彩多元的，都值得同學們去親自體驗。

國防部表示目前已經接獲許多民眾來電詢問，希望透過記者會的說明，以及國防部「全民國防教育資訊網」，讓想要報名參加的同學們可以先期作好準備，選擇自己喜歡的營隊，讓今年的暑假很有「國軍的特色」。