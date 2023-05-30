北科大與美國德州大學阿靈頓分校(UTA)合作推動「高階管理碩士雙聯學位學程」以及「高階企業管理碩士雙聯學位-主修大數據分析與人工智慧學程」，部分學生未完成北科大畢業門檻規定，卻已先拿到UTA畢業證書，造成「外位內修」問題，教育部依法停止該校113學年起這2個學位學程對外招生。

教育部表示，依北科大核定計畫書及招生簡章，高階管理碩士雙聯學位學程以及高階企業管理碩士雙聯學位-主修大數據分析與人工智慧學程，須同時完成北科大以及UTA的課程及學位論文後，再同時授予2校學位證書。

不過部分學生未完成北科大畢業門檻規定，卻已先拿到UTA畢業證書，造成「外位內修」問題。教育部表示，這已違反大學辦理國外學歷採認辦法、學位授予法等規定。

北科大於去年已函請美國德州大學阿靈頓分校(UTA)通知僅完成UTA課程之學生，其所持之UTA學位證書將不為台灣認可，學生應儘快至北科大復學，並請指導教授積極輔導，以完成學校畢業門檻取得畢業證書。

教育部表示，111學年入學之在校生，其UTA畢業證書由北科大代為保管，待確認學生完成論文並取得畢業規定之學分數後，由北科大統一發給兩校畢業證書。

教育部指出，112學年入學學生，北科大已調整課程科目表，增列「論文研究方法」以及「研究方法論」，皆為共同必修課程，學生須完成論文始可取得課程學分，達到畢業學分數，符合資格以同時取得兩校畢業證書。教育部同時停止北科大113學年起這2個學位學程對外招生。