瑪娃颱風持續向台灣逼近，新竹市政府指出，為避免強風或降雨造成轄內災情及民眾損失，將視颱風未來動態，預計於31日上午8點由平時的三級（常時）開設，提升為強化三級開設，由消防局編組人員先行進駐，同步啟動各相關局處緊急應變小組待命，並視情況隨時調整應變中心等級。

氣象局資料顯示，現在瑪娃颱風結構稍轉差，強度回到中度颱風等級，不過暴風圈範圍還是很廣，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里，依目前氣象局路徑預估新竹市陸域無發布陸警機會、發布海警機會亦較低。

雖然竹市預估發布陸、海警機會低，但市府指出，市府團隊仍上緊發條不敢鬆懈，瑪娃外圍環流預計31日為心竹市帶來降雨機會，且預估自今天起將開始帶來強風，沿海空曠地區風力明顯較強，提醒市民減少到沿岸活動。

市府已由工務處會同消防局人員完成轄內14處車行地下道及2處抽水站等抽水設備維護及測試，消防局也完成各項抽水機、防颱器材的整備，元培地下道如遇有急降雨將由消防局調度抽水機具協助排水作業，周三起各局處相關開口廠商也將整備待命。

此外，市府民政處則於每日8時至17時於三區區公所開放民眾前往領取沙包，如有需求的民眾可逕行前往領取備用。

市府也提醒，民眾居家排水系統記得要進行清潔暢通、並視需求備妥沙包待命，因應颱風強風影響，更要固定好招牌、盆栽、懸掛物等物品，避免掉落。另提醒轄內在建工程的吊臂、鷹架、圍籬布幕等，務必完成穩固，避免遭強風吹落倒塌。