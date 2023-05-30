交通部航港局表示，受瑪娃颱風影響，5月30日共有6條航線停航。航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

航港局指出，今日基隆－馬祖（3航次）、台北－馬祖（1航次）、布袋－馬公（7航次）、富岡－綠島（10航次）、富岡－蘭嶼（2航次）、後壁湖－蘭嶼（2航次）全部停航，總計25航次。

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