瑪娃颱風影響船班 今6航線、25航次停航 10:482023/05/30 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑪娃颱風外圍環流影響，台東市海濱公園岸邊掀起晴天巨浪。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部航港局表示，受瑪娃颱風影響，5月30日共有6條航線停航。航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。 航港局指出，今日基隆－馬祖（3航次）、台北－馬祖（1航次）、布袋－馬公（7航次）、富岡－綠島（10航次）、富岡－蘭嶼（2航次）、後壁湖－蘭嶼（2航次）全部停航，總計25航次。 #航次 #颱風影響 #航線 #25 #航港局 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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