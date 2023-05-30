瑪娃颱風來襲，東部海岸陸續掀起大浪，其中台11線56.7公里處靠近花蓮豐濱港口村的路基，今遭長浪不斷攻擊，約50公尺的邊坡滑落岸際，畫面險象環生，除鄉公所與警方在現場拉起布條，公路單位已趕赴處理。

台11線56.7公里處靠近花蓮豐濱港口村的路基今遭長浪攻擊，約50公尺的邊坡滑落岸際，畫面險象環生。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

颱風外圍環流影響，東部沿海陸續掀起數米高的長浪，台11線56＋700公里處今早受大浪攻擊，路基連同護欄約50公尺遭侵蝕滑落岸際，目前公路總局四工處花蓮工務段已緊急調塊狀護欄赴現場處理，以維安全。

台11線56.7公里處靠近花蓮豐濱港口村的路基今遭長浪攻擊，約50公尺的邊坡滑落岸際，畫面險象環生。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

豐濱鄉公所獲報後趕緊派員到現場了解，發現道路邊坡滑落岸際，路肩有一大半被掏空，且土石不時被大浪捲入海裡，為避免人車掉落，已和警方在現場擺放安全錐及拉布條警示。

台11線56.7公里處靠近花蓮豐濱港口村的路基今遭長浪掏空約50公尺，公路總局已派員前往處理。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

台11線61至63公里人定勝天臨海路段，恐因濤浪衝擊行車安全，公路總局四工處花蓮工務段除建立自動化影像判識溯升、越波系統，提供浪襲預警觀測資料供防災應變，必要時也會派員到該路段監看長浪狀況，並在必要時實施機動警戒或暫時封閉管制通行。

台11線56.7公里處靠近花蓮豐濱港口村的路基今遭長浪攻擊，約50公尺的邊坡滑落岸際，畫面險象環生。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

台11線8.6公里壽豐鄉鹽寮大坑路段因長年受海浪侵蝕，造成海岸線後退，且路基防浪駁坎基礎經浪襲掏刷相繼受損，公路總局四工處花蓮工務段除以高壓灌漿方式將掏空海堤基礎填滿，同時也完成基礎及牆身補強，未來將持續測量監測作業掌握現況，辦理復建工程設計發包作業，用路人行經該路段時，請減速慢行並依現場交維警示通行。