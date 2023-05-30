民進黨高雄市左楠區立委徵召人選未明朗，無黨籍議員黃捷今（30）日證實昨晚接到黨中央致電告知「徵召的人選應該不會是我」，她尊重此安排，也強調會團結幫忙輔選。至於人選是誰，應該周三會公布。

根據網媒報導，民進黨地方流傳的民調顯示，針對高雄市左楠區立委、黨內可能徵召人選的支持度，李柏毅42％最高、黃文志23％次之，李雅慧也有26％，但選區在鳳山的黃捷僅9％。

另外，資深媒體人周玉蔻昨深夜在臉書發文替黃捷抱屈，「高雄左楠立委候選人提名民進黨在地議員勝出？隨便啦！我今天晚上『超級討厭民進黨』！黃捷加油」。

對此，黃捷今早受訪時證實，昨天深夜民進黨中央有致電告知「徵召的人選應該不會是我，我一直很尊重黨中央安排跟考量」，她希望接下來可以一起努力。

黃捷提到，這次有很多立委宣布不連任，所以本土派的席次不容樂觀，尤其左楠這席又更為重要，接下來會團結前進把每一席都顧好。

至於是否有所謂地方流傳的民調？黃捷稱民進黨中央說沒有做這份民調，且民調不是很重要，採徵召某種程度上來說，就是綜合各種因素的考量，她也蠻感謝周玉寇的相挺。

黃捷強調，對於民主大聯盟的概念表達認同，這是跨世代、跨領域、跨黨派的，目標是希望讓台灣接下來10年的方向，能夠凝聚最大的社會共識，從社會擷取所需。

民進黨高雄市議員黃文志（左）肯定黃捷是優秀的議員，但擔心她若到左楠參選，恐被冠上「落跑」二字。（柯宗緯攝）

而黃文志則肯定黃捷是優秀的議員，但他提到黃若至左楠參選，恐被冠上「落跑」二字，還是提名在地議員接戰比較好，未來不論提名自己或李柏毅，相信兩人都不會怯戰，未來也會團結一致，畢竟沒有分裂本錢。

宣布不再連任的民進黨現任高雄左楠區立委劉世芳也指出，黃捷跟綠營的在地議員都很優秀，一切還是要尊重黨中央的內部徵召程序。