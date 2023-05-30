知名音樂人李坤城4月因大腸癌病逝，與小40歲遺孀林靖恩「爺孫戀」曾轟動一時，兩人情深模樣令人動容。豈料，近日李坤城兒子李卓軒指控「繼母」林靖恩為奪遺產偽造文書，狠嗆她是「巨嬰」，引起外界熱議。其中，有網友挖出林靖恩在李坤城過世後的採訪影片，李坤城生前的對話令人鼻酸。

近期李坤城兒子出面指控林靖恩奪產，Dcard也掀起討論「大家怎麼看？是兒子惡意抹黑？還是？」，並附上林靖恩在李坤城過世後，接受《中天新聞網》的訪談，林靖恩提到，李坤城「一直在醫院為我撐著」，這讓她很是心疼，林靖恩自責道「對不起，我是你的包袱」，李坤城回答「妳不是我的包袱，妳就是我，我就是你」，這讓她覺得從這段感情得到了很多「這是我人生的成長，他給我的真的太多了」。

李坤城與林靖恩的感情相當深厚。(圖/dcard)

此外，林靖恩被問到「如果早知道這麼辛苦，還是你一開始就知道會這麼辛苦，你還會選擇這段感情嗎？」，林靖恩堅定回答「我會啊！走過來就不辛苦了」、「我們這10年從來沒有不快樂過」，令人相當敬佩她的勇氣與真心。

然而，如今林靖恩卻被李坤城兒子狂爆料，網友們紛紛表示，「講的好像她是為了遺產一樣，他們在一起10年欸，誰知道他會交往10年就過世啊」、「真的有話想講，幹嘛不透過自己本人帳號，要用爸爸的」、「完全覺得可以不祝福不接受，臉書上那些終於如願等到遺產、為了遺產真的是辛苦了、怎麼可以忍受老人味那麼久諸類言論，真的大可不必」。