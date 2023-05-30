罹患憂鬱症蔣姓男子帶5把西瓜刀到前妻孫姓女子住處談判，看見前岳父在場他當場鞠躬、下跪道歉，沒想到孫父不領情、把他當空氣，瞬間激怒蔣男，被砍成重傷血流滿地，孫女上前攔阻也被砍傷，一審依殺人未遂罪判蔣男5年9月，高雄高分院30日宣判，刑期不變但另需賠償蔣父100萬元，可上訴。

蔣男與孫女離婚後多次在網路上爆發口角，2022年2月27日清晨4點多，蔣男前往孫女娘家當面堵人。他站在屋外等候時，撞見孫父正在整理魚貨，想起自己言語曾經對他不敬，當面鞠躬、下跪道歉，但孫父不滿蔣男言行多時，故意視若無睹，轉頭走進家門。

蔣男見孫父無視還走回家中，腦補以為孫父想要報警，竟惱羞成怒、轉身取出其預藏的5把西瓜刀，直接衝進孫宅，朝孫父砍去。孫父嚇得奪門而出，雖成功逃出屋外，但身體、四肢等多處仍被砍成重傷，倒地血流不止還失去意識。

孫女在房內聽到爭吵聲奪門而出，竟看見前夫全身是血、持刀砍來，嚇得想躲回房內，自己也被劃傷。殺紅眼的蔣男不罷休，又回到屋外，朝倒地血流滿地的孫父再補幾刀。所幸路人及時報案，警消人員迅速抵達現場，將孫父送醫急救，也逮捕行兇的蔣男。

一審考量蔣罹患憂鬱症，依違反保護令和殺人未遂罪判其3月和5年9月。蔣男不服上訴，高雄高分院今天上午駁回上訴，另判決蔣男需賠償孫父100萬元，全案仍可上訴。

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