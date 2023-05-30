28歲朱姓男子昨天中午駕駛小貨車行經台南市中西區南寜街、忠義路口時，車子突然熄火拋錨，正巧警二分局警車巡邏經過，南門所警員黃致翔、張訓銘2人見狀下車關心，還挽起衣袖奮力推車。民眾看到員警在大太陽下推著印有「喜歡健身嗎？」的宣傳車，還以為是健身中心的廣告噱頭，細看才知是熱心員警為民服務。

昨天中午12時許，南門所警員黃致翔、張訓銘執行巡邏勤務，駕警車路過南寜街、忠義路口時，赫然發現1輛自小貨車在南寜街車道上熄火動彈不得，2員警上前關心得知原委後，隨即徒手協助推車，另名女警詹雅淳則負責協助在後方交通疏導與警戒，朱男控制方向盤，最後順利將車子安全移至路旁，等待維修人員前來道路救援。

朱男表示，他開車外出返家途中，車子突然熄火且無法發動，讓他不知如何是好，所幸巡邏員警發現協助將車子推往路旁，並通知道路救援到場處理，他才鬆了一口氣，非常感謝員警的即刻救援。

由於朱男的小貨車廂外印有大幅的「喜歡健身嗎？」廣告，附近民眾看到員警在酷日下推著印有「喜歡健身嗎？」的廣告車輛時，還以為是健身中心在行銷猛男推車的廣告噱頭，仔細一看才發覺是熱心員警為民服務。