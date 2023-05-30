一名38歲女子有大腸癌家族史，生活中經常菸酒，她今年健檢照大腸鏡時發現一顆息肉，雖已切除，但醫師建議，最好每年照大腸鏡檢查追蹤，女子不解為何別人可1～3年檢查一次，她卻須頻繁地每年檢查一次。醫師表示，由於女子有家族史、經常菸酒，且其息肉特性是大腸癌的癌前病灶，顯示該女子為大腸癌高風險者，需每年照腸鏡檢查一次。

北投健康管理醫院副院長梁程超表示，大腸鏡檢查後的建議追蹤頻率，會依照當次的檢查結果而有所不同，包括瘜肉大小、病理診斷、清腸程度。

北投健康管理醫院表示，大腸鏡檢查後的建議追蹤頻率，會依照當次的檢查結果而有所不同。(圖/ 北投健康管理醫院提供)

他表示，就上述女子而言，因有大腸癌家族史，加上菸酒的生活習慣，使女子成為大腸癌高危險族群。此外，女子的息肉屬於管狀腺瘤併低度分化不良，即大腸癌的癌前病灶，代表女子是大腸癌高風險者，因此建議檢後一年需再安排大腸鏡追蹤。

他表示，目前台灣主要大腸鏡檢查方式有2種，一為50~74歲者接受國健署推行的每2年1次的糞便潛血檢查，二為接受大腸鏡檢查。

糞便潛血檢查可減少29%晚期大腸癌發生率，及降低35％大腸癌死亡率。若檢查為陽性者務必接受大腸鏡檢查，根據統計，每20位陽性受檢者中，就會有一位被確診為大腸癌。

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