國民黨總統參選人侯友宜昨日首次提出有條件選擇核能的論述，他承諾當選總統後一定會把核安做好、妥善處理核廢料，將核能列入多元能源配比選項之一，讓台灣不缺電。對此，行政院長陳建仁30日質疑，侯友宜曾說核廢料無法處理時就不能使用核能，若侯要恢復使用，必須說明核廢料怎麼處理，才是認真負責任的態度。

2024總統大選進入政策競爭階段。民進黨參選人賴清德前天表示，已停機的核能機組應維持在可緊急使用的狀況，以備不時之需，被質疑非核政策大轉彎。賴清德競辦昨天解釋，賴的回答是在「極端」狀態下，所導致國安風險情境為背景思考，侯友宜也明確表態，稱會將核能列為能源選項，更直指民進黨2025非核家園目標做不到。

對此，陳建仁上午出席產業自律反詐騙宣導系列活動前接受媒體聯訪，他指出，昨天行政院發言人林子倫已經清楚說明，政府非核家園的決心完全沒有改變，政府也有鑑於能源重要性，所以不斷透過減煤、增氣、展綠及非核的步驟，擴大台灣能源來源，盼確保台灣能源安全。

陳建仁說，在秉持非核家園的情況下，若遇上緊急狀況如嚴重天災，政府會透過各個管道，從各個能源生產方式加以整合，也會檢視安全性和充裕性，確保台灣在緊急狀況下能源供應的穩定和安全，請國人放心。

至於侯友宜主張將核能列入能源選項，他則說，核廢料處理相當困難，當前很多國家都透過擴展再生能源的方式，而非新設核能廠，現在侯友宜提出要使用核能，但侯自己也說過，若核廢料無法處理時，就沒辦法使用核能，若侯要恢復使用核能，需要好好跟大家說明清楚，到底核廢料要怎麼處理，這才是認真負責任的態度。