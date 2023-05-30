中國大陸29日介紹載人航太工程下一步的發展計畫，明確表示總目標是2030年前實現中國人首次登陸月球。對此，美國太空探索技術公司（SpaceX）CEO馬斯克（Elon Musk）30日發推文評論表示，中國大陸的航太工程計畫比大多數人意識到的要更加超前。

大陸環球網報導，前加拿大太空人哈德菲爾德（Chris Hadfield）在其社交媒體推特帳號上轉發了CGTN的一篇報導並寫道，「中國探月工程總設計師吳偉仁說，『到2030年，中國人一定能夠踏上月球。這不是問題。』」馬斯克在推文下方評論道，「中國的航太工程計畫比大多數人意識到的要更加超前」。

5月29日，在神舟十六號載人飛行任務新聞發布會上，中國載人航太工程新聞發言人、載人航太工程辦公室副主任林西強透露，近期，中國載人月球探測工程登月階段任務已啟動實施，總的目標是2030年前實現中國人首次登陸月球，形成獨立自主的載人月球探測能力，為月球科學的發展貢獻中國智慧。