中共中央政治局29日進行第五次集體學習，中共總書記習近平強調，教育興則國家興，建設教育強國是全面建成社會主義現代化強國的戰略先導，是實現科技高水平自立自強的重要支撐，是促進全體人民共同富裕的有效途徑，是以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的基礎工程。

他要求，建設教育強國，基點在基礎教育。基礎教育既要夯實學生的知識基礎，也要激發學生崇尚科學、探索未知的興趣，培養其探索性、創新性思維品質。要在全社會樹立科學的人才觀、成才觀、教育觀，加快扭轉教育功利化傾向，形成健康的教育環境和生態。建設教育強國，龍頭是高等教育。要把加快建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科作為重中之重，大力加強基礎學科、新興學科、交叉學科建設，瞄準世界科技前沿和國家重大戰略需求推進科研創新，不斷提升原始創新能力和人才培養品質。

習近平強調，把促進教育公平融入到深化教育領域綜合改革的各方面各環節，縮小教育的城鄉、區域、校際、群體差距，努力讓每個孩子都能享有公平而有品質的教育，更好滿足群眾對「上好學」的需要。