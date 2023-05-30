孩子各方發展都很重要，耳鼻喉科醫師張益豪表示，觀察到很多孩子過了晚上11點才上床，竟是為了念書寫作業，但睡眠不足或熬夜，會導致長不高、不易忘記失敗或痛苦回憶、情緒控管不佳及記憶力變差，不僅對學業沒有幫助，恐還讓成績更差，建議10點前叫孩子上床睡覺，讓體內的生長激素大量分泌，才有助於身體運作。

張益豪近日於個人臉書粉專指出，多數家長讓孩子過了晚上11點才睡，只是為了念書寫作業，他直呼「太不值了」，因孩子熬夜或睡眠不足，會導致長不高、不易忘記失敗或痛苦回憶、情緒控管不佳，甚至記憶力變差而影響在學成績。

張益豪表示，生長激素大量分泌時間是晚上10點至凌晨2點，晚睡就分泌得少，想讓孩子長高就盡量10點前上床。此外睡眠中會代謝掉身體廢物，同時也能淡化痛苦經驗和回憶，做惡夢就是在幫忙弱化和適應那些恐怖與難受的場景。

張益豪說，晚睡還會導致控制不好自己的情緒，大腦的前額葉皮層主要控制人的思考和慾望，青少年愛冒險、衝動、無法控制情緒，主因是前額葉皮層發育還不太成熟，因此孩子較衝動和暴力，都跟睡眠有關係。另外睡眠有利海馬體的短期記憶去轉換成長期記憶，可說是記憶儲存的按鈕，若睡得不好，記憶力會受到很大的影響，熬夜唸書可能導致孩子成績更差、書念不好。

張益豪表示，身體很多任務、運作都是需要靠睡眠完成，因此足夠的睡眠對人體來說非常重要，縮短睡眠時間對身體來說是種慢性傷害。