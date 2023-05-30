小孟老師在臉書上分享5／28～6／3財運最好的3星座，依序是天蠍座、獅子座、水瓶座，其中第1名的天蠍座在事業上將獲得財務上的好運，並且與他人建立良好合作關係來拓展經濟利益。

▍第3名：水瓶座：財務穩定、獎勵不斷

土星入財帛宮，金星入田宅宮，顯示出水瓶座的財務上更穩定和保守，並且變得更加謹慎小心。另外，在工作方面會受到金星的積極影響，能在職場上得到認可和賞識，並獲得加薪、獎金或福利相關的機會。

▍第2名：獅子座：卓越智慧、財源廣進

火星、智神星入本命宮，太陽入人際宮，顯示出獅子座與他人互動中，展現出卓越的智慧和商業技能，將對事業有積極的影響，有助於增加機會、吸引財源和創造財富，例如投資、合作夥伴關係或團體社會資源的支持。

▍第1名：天蠍座：合作機會、拓展利益

木星入第七宮，太陽入第八宮，火星入事業宮，顯示出天蠍座在事業上將表現出強烈的動力和決心，並且獲得財務的好運，也有機會與他人建立良好的合作關係，可能包括商業合作、投資夥伴關係，進而帶動經濟利益。