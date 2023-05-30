小孟老師在臉書上分享5／28～6／3財運最好的3星座，依序是天蠍座、獅子座、水瓶座，其中第1名的天蠍座在事業上將獲得財務上的好運，並且與他人建立良好合作關係來拓展經濟利益。
▍第3名：水瓶座：財務穩定、獎勵不斷
土星入財帛宮，金星入田宅宮，顯示出水瓶座的財務上更穩定和保守，並且變得更加謹慎小心。另外，在工作方面會受到金星的積極影響，能在職場上得到認可和賞識，並獲得加薪、獎金或福利相關的機會。
▍第2名：獅子座：卓越智慧、財源廣進
火星、智神星入本命宮，太陽入人際宮，顯示出獅子座與他人互動中，展現出卓越的智慧和商業技能，將對事業有積極的影響，有助於增加機會、吸引財源和創造財富，例如投資、合作夥伴關係或團體社會資源的支持。
▍第1名：天蠍座：合作機會、拓展利益
木星入第七宮，太陽入第八宮，火星入事業宮，顯示出天蠍座在事業上將表現出強烈的動力和決心，並且獲得財務的好運，也有機會與他人建立良好的合作關係，可能包括商業合作、投資夥伴關係，進而帶動經濟利益。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。