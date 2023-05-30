在多年經濟動盪之後，艾爾多安仍取得勝利。反對者認為他非正統的經濟政策是罪魁禍首。

里拉對美元跌到20.1050里拉兌1美元，並打破上周五創下的歷史新低紀錄。

今年初以來，里拉已下跌逾7%，過去10年其價值更是縮水超過90%，土耳其經濟正陷入瘋狂的通膨期。

與此同時，選舉不確定性已經結束，市場獲得安慰，股市上揚，土耳其的基準BIST-100指數周一收漲4.10%，銀行指數收漲2.13%。

近年來，外國資產管理公司持有土耳其股票的比例已經下降，主要是當地投資者在推動土耳其股市。

不過分析師表示，在更廣泛的經濟困境中，股市很難保持住漲幅。

投資策略師Tunc Satiroglu說，先前預計，一旦選舉不確定性結束，股市將出現短暫反彈。他也預計熊市將重新出現。

艾爾多安在5月14日首輪選舉的強勢表現，引起土耳其國際債券的拋售，同時對經濟政策改革的希望落空，信用違約互換(CDS)、對債務的保險成本激增。

全球資產管理公司新興市場債務主管Jeff Grills表示：「艾爾多安獲得絕對多數票，選舉結果似乎表明，導致該國基本面惡化的政策仍在繼續進行」。