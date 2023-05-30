彭博社指出，受到價格遭扭曲以及彈性度不夠，植田和男相當清楚當下所實施的公債殖利率曲線控制激勵架構不具持續性，故需要大幅購買公債，但日圓卻容易遭到投機者狙擊。

身為日本央行董事會成員之一的植田，在2000年初期反對過早升息。根據過往經驗，若太早就不再繼續實施激勵政策的話，植田則抱持較謹慎態度。4月初才剛上任的植田，目前還是以超寬鬆政策為主，若將來有重大變化，會先以審視方式來處理。

BE認為日本央行最安全的底線，就是將隔夜拆放利率（Overnight Call Rate）重置為政策利率，然後把利率訂在零的位置。同時，繼續實施量化寬鬆政策。不過，日本公債的購買規模需要縮小。

從去年以來，市場一直在猜日本央行會突然改變現行政策。在2022年期間，全球公債殖利率大升，日圓也一度貶至超過40年新低點。受到日相岸田文雄欽點的植田和男，從當上日本央行行長之後，一直想要打消外界認為會加快改革的念頭。

去年12月，日本央行曾突然放寬公債殖利率區間，市場也認為日本的政策利率將出現改變。不過，目前全球經濟成長趨緩，加上歐美銀行之前陸續傳出破產危機，也讓日本央行暫時免去外界苦苦相逼何時能結束超寬鬆政策的壓力。

彭博社總經研究設定的主要情境中，在修正景氣激勵方案後的日本央行，將繼續買進債券，藉著取消公債殖利率曲線控制或購買目標，將不太可能成為投機者的目標。

若全球公債殖利率影響到日本的殖利率曲線控制，像是日圓再大貶等，日本央行可能會儘早就會祭出兩全其美的政策。也就是說，在有風險的環境下，日本央行應會擴大殖利率目標範圍，或者是從原10年期公債殖利率為標的，改由專攻5年期的。

至於在未來一切都良好的狀況下，若要植田完全不用公債殖利率曲線控制的話，彭博社則是認為不太可能發生。日本央行下次既定政策利率會議，目前是訂在6月15至16日。