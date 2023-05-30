東森國際指出，去年因受疫情及國際經濟萎縮，連帶造成台灣經濟成長下滑，轉投資公司無形資產評估減損等因素，造成稅後淨損為16.55億元，連同保留盈餘調整數期末待彌補虧損為17.58億，為改善財務結構、提升股東權益報酬率及每股盈餘，辦理減資彌補虧損。

本次辦理減資金額為17.58億元，減資比率約為36.93%，減資後預計實收資本額為30.02億元，將於主管機關核准後，由董事會另訂減資基準日。

東森國際今年第一季財報合併營收13.94億元，歸屬於母公司稅後淨利為5,200萬，每股盈餘0.11元。

廖尚文表示，在倉儲事業部方面，今年第一季起調增10%裝卸費，營收3.16億元 ，因新冠肺炎疫情反覆及地緣政治對經濟之影響未定，倉儲事業營運量仍維持穩定的營業收入及獲利。

廖尚文指出，貿易事業部下之森寵物雲為台灣寵物實體通路第一品牌，今年第一季貿易事業營收6.17億元，較去年同期成長5%。目前實體門市店家數已達136家，將積極開始走向線上線下整合(OMO)營業，完整化寵物生態圈服務。

此外，東森國際在新零售轉投資事業方面，去年東森購物累計前三月合併營收為55.3億元，稅後淨利3.46億元，EPS為3.4元，主要受惠於網紅直播、線上線下整合及自營商品策略奏效。