輝達在美國當地時間上周三（5月24日）盤後發布業績，其上季營收獲利表現均優於市場預期，更讓投資人驚豔的是該公司本季營收預測為110億美元加減2%，比分析師預測高出逾50%，以及該公司宣布將提高AI晶片供應以滿足持續飆升的需求。受此激勵，輝達隔日股價飆漲30%，市值直逼1兆美元。執行長黃仁勳在財報發布後曾表示，AI市場正經歷所謂的「iPhone時刻」。

其他晶片公司，從超微（AMD）等同業到台積電等製造商都在這一波AI狂熱中受到追捧，但受惠者不只是這些赫赫有名的公司，還包括一些電腦基礎設施供應商，例如那些從事電纜製造、空調設備、數據中心空間租賃的業者，及協助AI模型運作和整理數據的軟體公司等。

根據Refinitiv Datastream的數據和經濟學人報導，自ChatGPT在去年11月推出以來，由32家此類公司組成的「AI十字鎬與鐵鍬指數」（AI Picks and Shovels index）已經上漲40%，同一期間，以科技股為主的那斯達克指數僅上漲13%。

●晶片製造商

AI快速興起，對運算能力的需求也隨之激增，最顯而易見的贏家是晶片製造商，如台積電。自輝達公布財報以來，台積電股價已上漲10%，市值增加約200億美元。

●晶片設計公司

晶片設計公司也是受惠者。根據瑞銀調查，在未來一到兩年內，AI將帶動圖形處理器（GPU）需求增加100億～150億美元。以此估算，輝達占整體營收56%的數據中心事業，其全年營收可望成長1倍。

超微將在今年晚些時候推出一款新的GPU。資產管理公司Bernstein分析師Stacy Rasgon表示，儘管超微在GPU設計領域遠遠落後輝達，但這波AI榮景的規模意味著即使超微只能分到一些「渣」，也能從中獲益。

●晶片封裝公司

晶片封裝相關公司也是受惠者，如荷蘭貝思半導體（Besi）。New Street Research分析師Pierre Ferragu表示，這家荷蘭公司掌控四分之三的高度精密黏晶（bonding）市場。今年以來，貝思半導體股價已上漲一半以上。

●網路設備公司

數據中心的GPU之間需要相互傳輸，因此需要更加先進的網路設備，如交換機、路由器和專用晶片。研究公司650 Group表示，在未來幾年內，此類工具的市場可望以每年40%的速度成長，到2027年將達到近90億美元。

Nvidia的授權業務也涵蓋這類工具，占全球銷售額約78%。而包括Arista Networks等其競爭對手也開始吸引投資人目光，過去一年來其股價上漲近70%。此外，通訊晶片大廠博通（Broadcom）表示，其此類半導體的年營收將在2023年暴增3倍，達到8億美元。

●伺服器製造商

IDC分析師Peter Rutten表示伺服器組裝廠也是AI熱潮的受惠者。Dell'Oro Group則預測，全球數據中心專用於AI的伺服器占比將在5年內從目前的不到10%擴大到約20%，而此類伺服器的設備資本支出占比將從目前的約20%擴大到45%。台灣的緯創資通（3231）和英業達（2356）等伺服器製造商將是受惠者。

其他規模較小的伺服器製造商應該也能分杯羹。另一家台灣伺服器製造商緯穎科技（6669）最近表示，與AI相關的項目占其當前訂單一半以上。其美國同業美超微電腦（Super Micro）表示，截至4月底的3個月期間，AI產品占公司營收約29%，高於先前12個月的平均值（20%）。

●軟體公司

這些AI硬體全都需要專業軟體才能運作，其中有一些程式由硬體公司提供給客戶，如輝達的軟體平台CUDA。另外有些公司開發的應用程式可以讓AI公司管理數據和大型語言模型，如Datagen、Pinecone、Scale AI、HuggingFace和Replicate。

●數據中心房東

最後一組AI基礎設施的贏家是數據中心的房東，如Equinix、 Digital Realty。隨著雲端運算的需求激增，這些公司的空置率持續下滑，到去年下半年，數據中心空置率跌至3%，創下歷史新低。