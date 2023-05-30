前年7月間，高雄1名林姓婦人接到假檢警來電，稱她保單遭詐領，要她申辦網路銀行，並將帳密回傳，又以清查帳戶為由，告知她欠款400萬，還介紹假代書協助她將房屋抵押借貸，這些錢最後都遭詐欺集團領走，房子也被查封。警方循線追查該詐欺集團成員皆在桃園，24日將人一網打盡，除了查扣3輛價值共千萬名車，還有現金542萬，訊後依法送辦。

警方查扣3輛價值共千萬名車。（洪靖宜攝）

高雄1名已退休的林姓婦人於2021年7月間接獲詐騙集團電話，對方稱他銀行保單遭詐領10萬，接著就接到假警察及假檢察官來電，假扮假察官的48歲沈姓男子看準林婦著急心態，要她銀行申辦網路銀行並設定約定帳戶，再將網路銀行帳號、密碼回傳。

隨後又以清查帳戶為由，告知她名下有欠款400萬元，若不償還就要入監服刑，還好心介紹假代書，要她將房屋及土地權狀交給楊姓及即溫姓女嫌犯，協助申辦抵押借貸570萬元，並匯入她名下銀行帳戶，並要求她不准動用帳戶裡任何資金。

最後再由李姓嫌犯操作被害人網路銀行將原戶頭內餘額及貸款570萬元轉至約定帳戶內並提領一空，又因繳不出貸款，房屋遭地方法院查封，她才發覺受騙，去年5月報案，損失609萬元及2棟坐落於高雄房屋遭設定抵押1800萬元。

高雄市刑大跨區到桃園逮人。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市政府警察局刑事警察大隊組成專案小組偵辦，經埋伏、跟蒐，調閱相關犯罪事證，釐清該詐欺集團組織脈絡及角色分工，於今年5月24日凌晨拂曉出擊，會同中壢分局員警，至桃園市中壢區一舉將沈姓、楊姓、温姓及李姓等4名嫌犯查緝到案，並查市值約1000萬的3輛名車、手機、電腦主機、被害人借貸資料、還有現金542萬5000元等證物，全案依違反組織犯罪條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。