每年3月至5月間登場的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演是菲美軍事合作最顯著的晴雨表。今年「肩並肩」軍演創下歷來最大規模，共1萬7600多名菲律賓和美國軍人參與，參加人數幾乎是去年的2倍。

對部分菲國民族主義者來說，菲律賓開放前殖民母國美國舉行演習，甚至使用軍事基地，不啻是眼中釘般的存在。

菲國參議院於1991年決議，要求美軍於1992年撤離蘇比克灣，結束美國在菲律賓長達94年的軍事存在。杜特蒂（Rodrigo Duterte）上台後，更將擺脫美國影響力的「獨立外交政策」發揮到極致，不但2017年肩並肩演習縮水到5400人參加，項目也限縮於反恐、救災和人道援助領域；2020年更知會華府，揚言退出「軍隊互訪協定」（VFA），讓美國軍隊不再能輪替進入菲律賓進行軍演。

不過，菲美2國近百年的軍事往來，已使菲律賓軍方和美國建立深厚聯繫。

第二次世界大戰期間，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的父親、前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）就在駐菲律賓的美國軍隊服役。杜特蒂任內，也常出現總統發言與軍方矛盾的情況，尤其是馬尼拉和北京存在南海主權爭議下，杜特蒂雖然對中國採取綏靖政策以求取經濟利益，北京南海擴張的腳步卻不曾停歇，更使馬尼拉無法對菲美軍事合作放手。

舉例來說，負責南海防務的菲律賓將領於2021年8月指出，中國一個月內從位於南海島礁的崗哨發射至少5次煙火信號或信號彈，驅離菲方的情報監視偵察小組；南海情勢劍拔弩張下，杜特蒂卻向北京表態「即使在當前地緣政治充滿挑戰的時代，菲律賓將保持中立。至少在我的任期內，忠於我們對中國的承諾」。

然而，隨著美中在印太地區競逐加劇，身為美國盟友的菲律賓想要「保持中立」，勢必面臨挑戰。

杜特蒂於2021年底曾說，菲律賓無力抗衡中國武力，若台海發生戰事，只要他還是總統，菲律賓就會保持中立。有別於杜特蒂的表態，小馬可仕今年2月說，若台海爆發戰爭，「很難想像菲律賓能置身事外」。換句話說，一旦爆發台海衝突，馬尼拉恐怕仍不得不選邊站。

在菲中南海爭議及可能捲入台海爭端雙重考量下，馬尼拉不僅改弦易轍，開始向國際社會公開聲討北京在南海的「霸凌行為」，更開放美軍使用4處戰略據點，包括菲律賓東北部一座機場、距台灣約400公里的海軍基地及一處陸軍軍營，並在今年的菲美軍演中，於距台灣南端僅約150公里的巴丹群島（Batanes）運送高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），及演練「該島被虛構的國家占領，訓練部隊將奪回」的情境，引發劍指中國的聯想。

美國學者夏塔克（Thomas Shattuck）在菲律賓新聞網站Rappler撰文表示，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪問台灣，北京當時在台灣周邊的軍演範圍，就與鄰近巴丹群島的菲律賓專屬經濟海域重疊，這使馬尼拉認知到，將無法避免捲入可能的台海戰事。

夏塔克指出，隨著兩岸關係惡化，馬尼拉須密切關注北部邊界，因為這絕對會成為未來衝突的熱點；而開放美軍使用4處戰略據點，顯示馬尼拉已經認真看待這項威脅，並努力加強防禦。

他表示，這些據點很可能成為未來美菲2國對菲國北部遭侵略作出反應的前線，也顯示馬尼拉和華府意識到，菲律賓將在潛在的台海危機中，扮演越來越重要的角色。