瑪娃颱風逼近「龜速移動掀巨浪」 戴立綱示警7縣市防雨彈轟炸 @ChinaTimes

瑪娃颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，對巴士海峽及台灣東南部海面構成威脅，自今（30）日下半日起至明後兩日為颱風最接近台灣海域期間，中央災害應變中心上午召開第2次工作會報暨情資研判會議，副指揮官消防署長蕭煥章提醒，颱風外圍環流除風力已在海上及陸上帶來影響外，亦將對東北部帶來明顯降雨，請民眾特別注意颱風危害並做好防颱準備。

蕭煥章表示，今日起巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大，基隆北海岸、南部、東半部含蘭嶼和綠島、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，請東部及東北部地區地方政府啟動相關應處作為，針對風浪對民眾生命帶來威脅的區域，開設應變中心並公告劃設警戒區域，並持續落實相關應變措施。

因應颱風外圍環流目前已於蘭嶼、綠島、澎湖帶來11級強陣風，颱風接近期間亦對於台灣本島帶來7至8級強陣風情形，通報地方政府對招牌及施工中鷹架與設備機具、廣告物、圍籬、路樹等應做好強固，避免脫落或掉落情事。此外，目前花東離島地區已有船班停航，並已通報外海作業漁船提早進港避風，持續利用多元管道提醒民眾與相關單位盡早因應。

蕭煥章指示，考量久旱逢強降雨將大幅提高坡地災害的風險，請針對去年尼莎颱風及0918池上地震與本次降雨熱區重疊易致災區域，應落實雨量監控並結合降雨預估值綜合考量積極應處，同時請盡早啟動交通管制警戒作為並利用多元管道宣導。最後蕭煥章提醒，政府防颱物資準備充足，請民眾勿搶購囤積。