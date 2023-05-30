52歲的吳姓清潔隊員，去年因懷疑妻子感情不忠誠，他以毛巾勒住妻子頸部，使妻子失去意識癱在地上，雙腳抽動後不動後他才停手，並冷眼觀看，所幸妻子數秒後恢復呼吸並急忙報警，最高法院駁回上訴，依殺人未遂罪將吳男判處5年2月徒刑定讞。

吳男與謝女是夫妻，吳懷疑謝與他人有男女曖昧關係，去年6月23日晚上10點多他下班後，在住處質問謝女何以學習大客車道路駕駛一事，因不滿謝之回應方式，他將掛於其頸部之毛巾取下後，雙手各持一端，套住謝的頸部，並用力纏繞交叉緊勒。

吳男踹拉謝女至地板，並持續用力緊勒謝的頸部，直至謝的頸部受有挫擦傷並失去意識癱躺在地，雙腳抽動後不動後他才罷手，他見謝女倒地不動，並無驚慌或救助之意，而始終站在謝女旁雙手插腰冷眼旁觀。

數秒後，謝女甦醒起身後向警方報案，警方據報後，拘提吳男到案，檢方偵結將他起訴。

新北地方法院一審及台灣高等法院二審考量吳男僅因對妻子懷疑生妒，即欲終結他人性命，惡性重大，將他判處有期徒刑5年2月，吳提上訴，最高法院駁回確定。

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