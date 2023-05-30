「物價上漲到6％，調薪3％是減薪。」全國教師工會總聯合會與公、警、消及全國產業總工會今天一起召開記者會，他們發出怒吼，表示過去2年物價上漲5.8％，明年軍公至少要調薪6％，才不算被減薪；如果政府繼續裝睡，那他們會用選票換掉無能的政黨。

全教總理事長侯俊良表示，軍公教調薪黑箱、不透明，且與調薪相關經濟數據對不上，這已是社會大眾明確知悉的事情，但每次提到軍公教調薪，政府的回答就是有制度，會依據經濟成長、國家稅收、民間企業、物價指數、政府財政來考量。這明顯就是在撒謊、欺騙大眾，而結果就是軍公教調薪的幅度完全落後於政府口中所提到的經濟數據。

侯俊良說，根據行政院主計總處自2011年年至1今年4月的最新數據，我國經濟成長了61.97％，重要民生物價指數上漲了32.13％，民間企業平均薪資成長了25.60％，物價指數上漲了15.24％。

侯俊良說，在這12年期間，軍公教和類軍公教薪資只成長了7.2％，因此倘若明年薪資調幅未達7.58％，就代表軍公教被實質減薪了。即便以這2年的物價指數來看，從2021年4月至今年4月，物價指數上漲了5.8％，也就是明年至少要調薪6％才不算被減薪。

台灣公務革新力量聯盟理事洪瑞壕說，他是一個僅通過初等考試的基層公務員，月薪2.8萬元，由於薪資跟不上物價上漲，因此他習慣每天不吃早餐以省下50元，每個月可省下1500元到2000元。他認為，低薪、高房價是少子化的主要原因，政府應該解決低薪的問題。

這些團體共同要求執政黨必須照顧廣大軍公教和類軍公教族群，調薪跟上物價指數漲幅只是最起碼的要求而已；如果連物價指數都跟不上，繼續在調薪議題上裝睡，代表著輕視或是沒有能力照顧軍公教和類軍公教族群，那就應該換有能力的人和政黨來做做看。